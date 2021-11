FOX 35 Football Friday Night: Playoffs Week Two scores and highlights

It was a soggy and windy FOX 35 Football Friday night -- miserable conditions across Central Florida for some huge post-season matchups, including our game of the week featuring Lake Mary at Seminole. Scores from around the state are listed below:



St. Frances Academy, Md. 34, IMG Academy-Blue 24



Class 8A Region I Semifinal

Apopka 34, Bartram Trail 3

Sanford Seminole 18, Lake Mary 7



Class 8A Region II Semifinal

Palm Beach Central 28, Vero Beach 21

Treasure Coast 51, Boone 19



Class 8A Region III Semifinal

Venice 56, Sarasota Riverview 14

West Orange 16, Kissimmee Osceola 7



Class 8A Region IV Semifinal

Christopher Columbus Catholic 27, Western 8



Class 7A Region I Semifinal

Buchholz 39, University (Orange City) 7

Nease 24, Niceville 19



Class 7A Region II Semifinal

Lake Gibson 32, Edgewater 14

Melbourne 36, Martin County 7



Class 7A Region III Semifinal

Tampa Bay Tech 26, Palmetto 18

Wharton 36, Lehigh 0



Class 7A Region IV Semifinal

Homestead 28, Dillard 14

St. Thomas Aquinas 42, Miramar 12



Class 6A Region I Semifinal

Mosley 31, Lincoln 28

Pine Forest 32, Riverside 12



Class 6A Region II Semifinal

Jones 43, Auburndale 7

Ocala Vanguard 24, Lake Wales 13



Class 6A Region III Semifinal

Hillsborough 28, Sumner 7

Jesuit 49, Braden River 9



Class 6A Region IV Semifinal

Miami Northwestern 49, Naples 35

Plantation 42, Coconut Creek 7



Class 5A Region I Semifinal

Baker County 13, West Florida 10

Wakulla 32, Raines 27



Class 5A Region II Semifinal

Merritt Island 21, Rockledge 6

Satellite 28, Bishop Moore 14



Class 5A Region III

Clearwater 40, Nature Coast Tech 14

Sebring 29, Gibbs 0



Class 5A Region IV Semifinal

Miami Central 41, Plantation American Heritage 28



Class 4A Region I Semifinal

Bolles School 27, Gadsden County 6

South Walton 42, Baldwin 28



Class 4A Region II Semifinal

Cocoa 41, South Sumter 0

The Villages 34, Keystone Heights 6



Class 4A Region III Semifinal

Clewiston 42, Lemon Bay 28

Lakewood 27, Glades Central 12



Class 4A Region IV Semifinal

Cardinal Gibbons 42, Pine Crest 0

Gulliver Prep 43, Miami Washington 0



Class 3A Region I Semifinal

Florida 55, Walton 7

Ocala Trinity Catholic 35, P.K. Yonge 7



Class 3A Region II Semifinal

Benjamin 55, First Academy-Orlando 24

Lakeland Christian 10, Frostproof 3



Class 3A Region III Semifinal

Berkeley Prep 38, Bishop Verot 0

Clearwater Central Catholic 31, Tampa Catholic 7



Class 3A Region IV Semifinal

Cardinal Newman 42, Florida Christian 7

Chaminade-Madonna College Prep 45, Miami Edison 0



Class 2A Region I Semifinal

Munroe Day 36, University Christian 23

Trinity Christian-Jacksonville 44, St. John Paul II Catholic - Tallahassee 7



Class 2A Region II Semifinal

Orlando Christian 47, Holy Trinity Episcopal 12

Zephyrhills Christian 24, Victory Christian 16



Class 2A Region III Semifinal

First Baptist 43, Seffner Christian 0

Northside Christian 32, Community School of Naples 27



Class 2A Region IV Semifinal

Champagnat Catholic 35, Glades Day 7

John Carroll Catholic 35, Avant Garde 0



Class 1A Region I Semifinal

Baker 46, Northview 35

Chipley 40, Holmes County 13



Class 1A Region II Semifinal

Blountstown 42, Liberty County 0

Madison County 45, Port St. Joe 6



Class 1A Region III Semifinal

Chiefland 28, Lafayette 27, OT

Union County 52, Hilliard 14



Class 1A Region IV Semifinal

Hawthorne 50, Wildwood 14

Pahokee 38, Bradford 20



