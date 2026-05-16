2026 NFL game schedules: Miami Dolphins, Tampa Bay Buccaneers, Jacksonville Jaguars
The NFL officially unveiled its full 2026 regular-season schedule on May 14, releasing the complete 17-game slates for all 32 teams. The announcement featured the usual mix of primetime matchups, divisional battles, and holiday games, along with an expanded international footprint that continues to send teams overseas.
Miami Dolphins 2026 schedule: Week by Week
Preseason
- Aug. 8 at Washington Commanders
- Aug. 22 against New York Giants
- Aug. 28 against Atlanta Falcons
Regular season
- Week 1: Dolphins at Raiders, Sept. 13
- Week 2: Dolphins at San Francisco 49ers, Sept. 20
- Week 3: Dolphins against Kansas City Chiefs, Sept. 27
- Week 4: Dolphins at Minnesota Vikings, Oct. 4
- Week 5: Dolphins against Cincinnati Bengals, Oct. 11
- Week 6: BYE WEEK
- Week 7: Dolphins at New York Jets, Oct. 25
- Week 8: Dolphins against New England Patriots, Nov. 1
- Week 9: Dolphins against Detroit Lions, Nov. 8
- Week 10: Dolphins at Indianapolis Colts, Nov. 15
- Week 11: Dolphins at Buffalo Bills, Nov. 22
- Week 12: Dolphins against New York Jets, Nov. 29
- Week 13: Dolphins at Denver Broncos, Dec. 6
- Week 14: Dolphins against Chicago Bears, Dec. 13
- Week 15: Dolphins at Green Bay Packers, Dec. 20
- Week 16: Dolphins against Los Angeles Chargers, Dec. 27
- Week 17: Dolphins against Buffalo Bills, Jan. 3
- Week 18: Dolphins at New England Patriots — Date and time TBD
Tampa Bay Buccaneers 2026 schedule: Week by Week
Preseason
- Aug. 14 at New York Jets
- Aug. 22 against Kansas City Chiefs
- Aug. 28 at Jacksonville Jaguars
Regular season
- Week 1: Buccaneers at Cincinnati Bengals, Sept. 13
- Week 2: Buccaneers against Cleveland Browns, Sept. 20
- Week 3: Buccaneers against Minnesota Vikings, Sept. 27
- Week 4: Buccaneers against Green Bay Packers, Oct. 4
- Week 5: Buccaneers at Dallas Cowboys, Oct. 8
- Week 6: Buccaneers against Pittsburgh Steelers, Oct. 18
- Week 7: Buccaneers at Carolina Panthers, Oct. 25
- Week 8: Buccaneers against Atlanta Falcons, Nov. 1
- Week 9: Buccaneers at Chicago Bears, Nov. 8
- BYE WEEK
- Week 11: Buccaneers at Detroit Lions, Nov. 22
- Week 12: Buccaneers against Carolina Panthers, Nov. 30
- Week 13: Buccaneers against Los Angeles Chargers, Dec. 6
- Week 14: Buccaneers at Baltimore Ravens, Dec. 13
- Week 15: Buccaneers against New Orleans Saints, Dec. 20
- Week 16: Buccaneers at Atlanta Falcons — Date and time TBD
- Week 17: Buccaneers against Los Angeles Rams — Date and time TBD
- Week 18: Buccaneers at New Orleans Saints — Date and time TBD
Jacksonville Jaguars 2026 schedule: Week by Week
Preseason
- Aug. 15 at New Orleans Saints
- Aug. 21 against Carolina Panthers
- Aug. 28 against Tampa Bay Buccaneers
Regular season
- Week 1: Jaguars against Cleveland Browns, Sept. 13
- Week 2: Jaguars at Denver Broncos, Sept. 20
- Week 3: Jaguars against New England Patriots, Sept. 27
- Week 4: Jaguars at Cincinnati Bengals, Oct. 4
- Week 5: Jaguars against Philadelphia Eagles, Oct. 11
- Week 6: Jaguars against Houston Texans, Oct. 18
- BYE WEEK
- Week 8: Jaguars against Indianapolis Colts, Nov. 1
- Week 9: Jaguars at Baltimore Ravens, Nov. 8
- Week 10: Jaguars at Tennessee Titans, Nov. 15
- Week 11: Jaguars at New York Giants, Nov. 22
- Week 12: Jaguars against Tennessee Titans, Nov. 29
- Week 13: Jaguars at Chicago Bears, Dec. 6
- Week 14: Jaguars against Pittsburgh Steelers, Dec. 13
- Week 15: Jaguars at Houston Texans, Dec. 20
- Week 16: Jaguars at Dallas Cowboys, Dec. 27
- Week 17: Jaguars against Washington Commanders — Date and time TBD
- Week 18: Jaguars at Indianapolis Colts — Date and time TBD