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Florida live midterm election results: Lake County races

By
FOX 35 Orlando
2026 Elections
Published November 3, 2026 6:36 PM EST
Published November 3, 2026 6:36 PM EST

The Brief

    • The Florida midterm election is today, Tuesday, November 3, 2026.
    • Polls are open from 7 a.m. - 7 p.m. local time. Shortly after polls close, initial election results will be released.

ORLANDO, Fla. - LIVE ELECTION COVERAGE | Watch FOX 35 News in the video player above for live midterm election coverage, live election results for U.S. Senate, House of Representatives, and Florida state and local races, including three amendments.

When are election results released?

Polls in Florida are open from 7 a.m. - 7 p.m. local time. Shortly after polls close, initial election results will be released.

Live election results: Lake County

Here are live election results for Lake County races.

The Source: Live election results are from the Supervisor of Elections for Lake County.

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