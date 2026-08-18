Florida primary election results live: All races
Florida voters head to the polls on Tuesday to vote in the state’s primary election to determine who will face-off against each other in November in a number of contests, including U.S. Senate, U.S. House of Representatives, Florida Governor, and a number of state races.
Live election results: All Florida races
Here are the race results from the Associated Press for U.S. Senate, U.S. House, Florida Governor, and state Senate and House contests.
Florida primary election results: County-by-county
Brevard County election results
Flagler County election results
Lake County election results
Orange County election results
Osceola County election results
Seminole County election results
Sumter County election results
Volusia County election results
The Source: Live election results are from the Associated Press and the Florida Division of Elections.