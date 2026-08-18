Florida primary election results live: All races

The Brief The Florida primary election is today, Tuesday, Aug. 18, 2026. Polls are open from 7 a.m. - 7 p.m. local time. Shortly after polls close, initial election results will be released. Scroll down for live election results.



Florida voters head to the polls on Tuesday to vote in the state’s primary election to determine who will face-off against each other in November in a number of contests, including U.S. Senate, U.S. House of Representatives, Florida Governor, and a number of state races.

Live election results: All Florida races

Here are the race results from the Associated Press for U.S. Senate, U.S. House, Florida Governor, and state Senate and House contests.

Florida primary election results: County-by-county

Brevard County election results

Flagler County election results

Lake County election results

Orange County election results

Osceola County election results

Seminole County election results

Sumter County election results

Volusia County election results