Brevard Zoo to stay closed Thursday
Titusville Mayor declares local state of emergency
Flash flood warning for Brevard County extended
Saint Johns River reaches record level of water: 18 feet
Rainfall totals: How much has fallen in last 48 hours?
VIDEO: Veteran rescued from flooded home
VIDEO: Merritt Island neighborhood street under water
LIST: Brevard, Volusia close schools; Flagler Schools open
Brevard County to residents: limit water usage, protect wastewaster system
Flood advisory for Brevard, Indian River counties