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Last updated:  Nov 02, 2026 - 9:59 AM EST

Florida flash flooding: live updates, weather alerts, road closures

FOX 35 Orlando
Florida flash flooding: live updates, weather alerts, road closures

Live coverage contributors

10 updates
1 hour 2 min ago
FOX 35 Orlando

Weather alerts: Flood watch, advisory, warning, flash flood warning

12 minutes ago
FOX 35 Orlando

Brevard County asking residents to limit water usage

14 minutes ago
FOX 35 Orlando

Altamonte Springs opens 2 sand bag-filling sites

34 minutes ago
FOX 35 Orlando

Only mission-essential crews called to Patrick, Cape Canaveral Space Force stations

1 hour ago
FOX 35 Orlando

Photos: Flooded roadways in Brevard County

1 hour 11 min ago
FOX 35 Orlando

Brevard County Emergency Management update

2 hours 15 min ago
FOX 35 Orlando

Brevard County Catholic Schools closed over flooding concerns

2 hours 29 min ago
FOX 35 Orlando

Flooding prompts road closures in West Melbourne

2 hours 37 min ago
FOX 35 Orlando

Brevard Public Schools closes schools due to area flooding

2 hours 44 min ago
FOX 35 Orlando

Flood Watch in effect for east Central Florida

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Central Florida News