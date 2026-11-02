Florida flash flooding: live updates, weather alerts, road closures

Weather alerts: Flood watch, advisory, warning, flash flood warning
Brevard County asking residents to limit water usage
Altamonte Springs opens 2 sand bag-filling sites
Only mission-essential crews called to Patrick, Cape Canaveral Space Force stations
Photos: Flooded roadways in Brevard County
Brevard County Emergency Management update
Brevard County Catholic Schools closed over flooding concerns
Flooding prompts road closures in West Melbourne
Brevard Public Schools closes schools due to area flooding
Flood Watch in effect for east Central Florida