- Here's all the phone numbers you need to know for when Hurricane Irma hits Florida.

The Florida Emergency Information Line: 1-800-342-3557

VA Health Resource Center Disaster Hotline: 1-800-507-4571

Insurance Consumer Helpline: 1-877-693-5236

Florida Keys Transportation Hotline: 305-517-2480

Private Sector Hotline: 850-815-4925.

Price Gouging Hotline: 1-866-9-NO-SCAM